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الرئاسة الأوكرانية: نسعى لاتخاذ إجراءات رسمية بشأن جرائم الحرب

الأحد، 05 مارس 2023 12:28 م
الرئاسة الأوكرانية: نسعى لاتخاذ إجراءات رسمية بشأن جرائم الحرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

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أعربت الرئاسة الأوكرانية عن مساعيها لإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات الجنائية بشأن جرائم الحرب، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تفقد فيه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوات بلاده فى الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا، فى زيارة نادرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن شويجو استمع من كبار قادة الجيش الروسى فى أوكرانيا لشرح حول الوضع الحالى وخطط العمل.
 
وقلد شويجو أوسمة لعدد من العسكريين والتقى كبار القادة، وفقا لبيان ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية.
 
 
وأشارت الوزارة إلى أن شويجو عقد اجتماعا مع قادة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. ولم تحدد ما إذا كان الاجتماع قد عقد خلال الزيارة.
 

 


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