الرئاسة الأوكرانية: نسعى لاتخاذ إجراءات رسمية بشأن جرائم الحرب

وكالات

أعربت الرئاسة الأوكرانية عن مساعيها لإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات الجنائية بشأن جرائم الحرب، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تفقد فيه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوات بلاده فى الخطوط الأمامية للقتال فى أوكرانيا، فى زيارة نادرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن شويجو استمع من كبار قادة الجيش الروسى فى أوكرانيا لشرح حول الوضع الحالى وخطط العمل.