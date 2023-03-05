الديوان الملكى الأردنى: عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى 12 مارس

كتب أحمد جمعة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، سيتم في يوم الأحد المقبل 19 شعبان عام 1444 هجري، 12 مارس الجارى.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله ، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وفي الخامس من يوليو الماضى، جرت خطوبة الأميرة إيمان على السيد جميل، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.