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الجيش الأوكراني: روسيا تواصل محاولاتها لحصار باخموت

الأحد، 05 مارس 2023 01:52 م
الجيش الأوكراني: روسيا تواصل محاولاتها لحصار باخموت أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواصل جهودها لمحاصرة باخموت، موضحا أنهم تمكنوا من صد أكثر من 130 هجوما روسيا خلال الساعات الماضية في جبهة الشرق، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانيةـ فى وقت سابق، نقل قوات إضافية إلى باخموت، وذلك على خلفية التزايد الكبير فى حدة القتال هناك.

وفى هذا الإطار، قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا، متابعا: "نحتاج طائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن سماء أوكرانيا".
 

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