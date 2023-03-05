اليوم السابع
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الجائزة 50 ألف دولار.. شروط التقدم لجائزة اليابان للتعليم من أجل التنمية باليونسكو

الأحد، 05 مارس 2023 08:00 ص
الجائزة 50 ألف دولار.. شروط التقدم لجائزة اليابان للتعليم من أجل التنمية باليونسكو اليونسكو
كتب محمد صبحى

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تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2023، والتي أُنشئت عام 2015، حيث من المقرر استمرار اتاحة التقدم حتى 10 أبريل المقبل، وهى الجائزة التى يتم  تمويلها من قبل حكومة اليابان، كماً ان تقديم الترشيحات من قبل اللجان الوطنية بحد أقصى ثلاثة ترشيحات فقط، ولا تقبل الترشيحات الذاتية. 

 

وفيما يلى ينشر اليوم السابع الشروط اللازمة فى المشروع المُقدم لنيل هذه الجائزة ما يلى:

 

- أن يمارس المشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) كتعليم تحويلي لدعم التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى التغيير الفردي والاجتماعى.

 

- تمكين المتعلمين من إحداث تغييرات بهدف بناء عالم أكثر عدلًا وسلمًا واستدامة.

 

- معالجة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، الاقتصاد، البيئة) بطريقة متكاملة.

 

 - أن يضع المشروع نهجًا مبتكرًا للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

 

- أن يكون المشروع قائم منذ أربع سنوات على الأقل، وقابل للتكرار والتطوير.

 

 - أن يكون المشروع مساهمًا في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار عمل التنمية المستدامة لعام 2030

 

وكان الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى ورئيس اللجنة المصرية الوطنية لليونسكو أكد أن الهدف من الجائزة هو تطوير التعليم، ومكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بأنشطة التعليم في إطار برنامج العمل العالمي حول البيئة والتنمية المستدامة.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن هذه .

 

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو أن منح هذه الجائزة يتم مرة واحدة كل سنتين، ويكون اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة مكونة من خمسة خبراء، حيث تبلغ قيمة الجائزة (50) ألف دولار لكل فائز.


التعليم العالى

اليونسكو

البحث العلمى

اخبار مصرية



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