اليوم السابع
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تقرير دولى: مصر تقود نمو قطاع السياحة فى الشرق الأوسط بنسبة 89%

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:00 ص
تقرير دولى: مصر تقود نمو قطاع السياحة فى الشرق الأوسط بنسبة 89% السياحة فى مصر
كتب عبد الحليم سالم

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كشف تقرير المجلس الاقليمى للغرف الامريكية التجارية بشمال افريقيا والشرق الأوسط أن مصر قادت دول المنطقة لزيادة السياحة بنسبة 89% ، لافتا أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) تعرف السياحة المستدامة على أنها "سياحة تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية ، وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة". 
 
وأضاف انه  وفقًا لمنظمة السياحة العالمية ، تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين إلى العالم بأكثر من الضعف (+ 130٪) في يناير 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجل الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 89٪ مدفوعًا في جزء كبير منه بتفرد المنطقة وانتشار المواقع الأثرية (مثل الآثار الفرعونية في مصر والبتراء ، الأردن).
 
كشف التقرير أن 10٪ من إجمالي الناتج المحلي لديها يأتي من السياحة لا سيما مع عودة السفر الدولى والمحلى، حيث بدأت الحكومات وشركات السياحة مناقشات حول كيفية احترام حدود النظم البيئية بشكل أفضل.
 
أشاد التقرير بمصر موضحا "بصفتها مضيفة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 عبر جميع الجولات (COP27) ، فقد عرضت مصر عناصر من وجهة خضراء في شرم الشيخ، مع شبكة حافلات كهربائية ، وشبكة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وفنادق صديقة للبيئة".
 
وأضاف انه في عام 2023، ستعالج دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة لمؤتمر الأطراف 28 العلاقات الفرصية لخلق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتقدمًا من خلال السياحة. 
 
على سبيل المثال، تركز شركة ناشئة في الإمارات العربية المتحدة على الخلوات التشغيلية المغمورة في الطبيعة والتي لها تأثير ضئيل على البيئة ، موضحا ان  السياحة تمثل  10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكذلك فإن النمو في السياحة يعزز الاقتصاد ويخلق فرص العمل.

السياحة

أمريكا

مصر

الشرق الأوسط

الغرف الامريكية



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