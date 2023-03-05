الاتحاد العالمي للسمنة: تفاقم مشكلة زيادة الوزن بسبب الإغلاق خلال وباء كورونا

كتبت أمل علام

يحذر تقرير دامغ من أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2035 - من المتوقع أن يرتفع الرقم من 2.6 مليار "38%" في عام 2020 إلى 4 مليارات "51% "، حيث يلقي التقرير باللوم على عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في زيادة الوزن .

من المتوقع أن ترتفع السمنة وحدها من 14% إلى 24 % خلال هذه الفترة، وفقًا لتحليل جديد أجراه الاتحاد العالمي للسمنة، وهذا يعني أن 2 مليار من البالغين والأطفال - واحد من كل 4 - سيصابون بالمرض، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .

يلقي التقرير باللوم على عمليات إغلاق كورونا في زيادة الوزن، حيث قيدت القيود الحركة خارج المنزل وشجعت أنماط حياة البطاطس على الأريكة، وتناول الوجبات الخفيفة، يضيف التقرير أن العواقب قد تكون "من الصعب عكسها".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن تكون معدلات السمنة المتزايدة أكثر حدة بين الأطفال، حيث تزداد من 10% إلى 20 % لدى الأولاد ومن 8% إلى 18 % لدى الفتيات.

من المتوقع أن يتضاعف التأثير الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة بأكثر من الضعف من 1.64 تريليون جنيه إسترليني في عام 2020، إلى 3.35 تريليون جنيه إسترليني في عام 2035، وهذا يشمل تكاليف الرعاية الصحية لعلاج السمنة وعواقبها وتأثير ارتفاع مؤشر كتلة الجسم على الإنتاجية الاقتصادية، بما في ذلك الإجازة المرضية، وانخفاض الإنتاجية أثناء العمل، والتقاعد المبكر أو الوفاة، تشير التقديرات إلى أن التأثير الاقتصادي سيؤدي إلى خفض الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 % سنويًا بحلول عام 2035.

وبالمقارنة، تسببت كورونا في انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2020، وهو أسوأ عام للوباء، يقول التقرير، الذي يحمل اسم اطلس العالمى للسمنة World Obesity Atlas تميزت الفترة من 2020 إلى 2022 بقيود واسعة النطاق أو " إغلاق " في العديد من البلدان التي يبدو أنها زادت من خطر زيادة الوزن عن طريق الحد من الحركة خارج المنزل، مما أدى إلى تفاقم النظام الغذائي وقلة الحركة، والسلوكيات المرتبطة بزيادة الوزن وتقليل الوصول إلى الرعاية بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف العديد من المسوحات الوطنية وبرامج القياس التي تراقب الوزن وزيادة الوزن.

قد يكون من الصعب عكس الارتفاع في انتشار السمنة، والذي يبدو أنه حدث بشكل خاص بين الأطفال، ويشير إلى أن أحد الآثار الجانبية لإدارة جائحة كورونا هو تفاقم وباء السمنة.

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تزداد نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة بمعدل 2.4 % سنويًا بين عامي 2020 و 2035، لتصل إلى 46 %.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن تزداد المعدلات لدى الأطفال بنسبة 2.8 % سنويًا خلال هذه الفترة، لتصل إلى أكثر من 20%، ستحتل المملكة المتحدة المرتبة 17 من بين أعلى معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الرجال والمرتبة 46 بين النساء، عند تصنيفها في 161 دولة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بين الرجال والمرتبة 29 بين النساء، من المرجح أن تضيف زيادة الوزن والسمنة 27.2 مليار جنيه إسترليني إلى تكلفة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة في عام 2035 وتكلف الاقتصاد الأوسع 77 مليار جنيه إسترليني، أي 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت متحدثة باسم تحالف صحة السمنة في المملكة المتحدة، إن بلدنا يغمره أغذية رخيصة وغير صحية ومعالجة بكثافة وتنفق المليارات على التسويق، هذا يحتاج إلى التغيير، يمكن لهذه الحكومة، ويجب عليها، أن تجعل شراء الأطعمة والمشروبات الصحية أسهل وأرخص وأكثر جاذبية، ومساعدة الناس في الوصول إلى وزن صحي، وخاصة الأطفال، دون تأخير.