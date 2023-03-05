اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 مارس 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

افتتاح أكبر مسجد فى بريطانيا بعد إعادة إعماره بـ20 مليون جنيه إسترلينى

الأحد، 05 مارس 2023 01:58 م
افتتاح أكبر مسجد فى بريطانيا بعد إعادة إعماره بـ20 مليون جنيه إسترلينى افتتاح اكبر مسجد فى أوروبا
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعيد افتتاح أكبر مسجد في بريطانيا أمس السبت، بعد إعادة إعمار مكلفة للغاية إثر دماره جزئيا فى حريق هائل عام 2015، ويتكون مسجد بيت الفتوح من خمسة طوابق، يقع في منطقة موردن جنوب لندن، وهو أحد أكبر مساجد أوروبا، حيث يضم ثلاث قاعات ضخمة للمناسبات ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 13000 مصلى، لم تتأثر قاعة الصلاة الضخمة بالحريق لكن المبنى الإداري بالمسجد الذي يضم غرف المناسبات قد احترق، وفقا لموقع يورو نيوز.

المسجد
المسجد

إعادة إعمار المسجد بتكلفة 20 مليون جنيه إسترلينى

أعيد بناء المسجد باستخدام أحجار فاتحة اللون مستوردة من البرتغال بتكلفة 20 مليون جنيه إسترليني، دفعها بالكامل أفراد طائفة دينية، وفقًا لمسؤولين في المساجد.

قال محمد ناصر خان، نائب رئيس جمعية الأحمدية الإسلامية في المملكة المتحدة، إن المجمع الجديد سيوفر مرافق متطورة بما في ذلك تعليم الأطفال، ومن المتوقع أن يحضر إعادة الافتتاح حوالي 1500 شخص، من بينهم سياسيون ودبلوماسيون ورجال دين بريطانيون.

براءة الطفل المتهم فى حريق لندن

ويبلغ عدد أتباع الطائفة الأحمدية في بريطانيا نحو 35 ألفاً من إجمالي أربعة ملايين مسلم، ويتواجدون بشكل كبير في باكستان، لكنهم يتعرضون للاضطهاد حيث تعتبرهم بعض المذاهب الإسلامية "زنادقة وهراطقة"، فيما تم اتهام صبي يبلغ من العمر ستة عشر عامًا بإشعال حريق لندن عن عمد، لكن تمت تبرئته في محاكمة عام 2017.


افتتاح اكبر مسجد باوروبا

افتتاح اكبر مسجد

مسجد

اكبر مسجد

مسجد بيت الفتوح

اكبر مسجد فى بريطانيا

حريق بريطانيا

حريق لندن



الموضوعات المتعلقة

دعاء شيخ الأزهر مع مسلمى كازاخستان فى أكبر مساجدها.. فيديو

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:09 ص

شاهد.. استقبال المصلين لشيخ الأزهر فى أكبر مساجد آسيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:44 م

مساجد لها تاريخ.. "أولاد الزبير" أقدم وأكبر مسجد في الغربية.. أسسه الصحابي الجليل الزبير ابن العوام بعد فتح مصر.. تم تجديده في العهد الفاطمى.. "مركز" لمراسم عقد القران من جميع المدن المجاورة.. صور

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:30 م

افتتاح مسجد النور المكى أكبر المساجد المقامة بالجهود الذاتية بدمنهور..لايف

الجمعة، 13 مايو 2022 02:46 م

حرائق لن ينساها التاريخ.. حريق لندن الكبير التهم 13000 منزلا و87 كنيسة.. نيران روما طمست 10 أحياء.. تدمير 25% من مدينة نيويورك جراء ألسنة اللهب.. وتفحم 11000 منزل بموسكو .. والقاهرة تخسر 700 منشأة فى حريق 1952

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 م

تاريخ الدمار.. "حريق لندن" نبوءة ناستراداموس قضت على 10 آلاف بيت فى 3 أيام

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:07 ص

فى مثل هذا اليوم.. ذكرى حريق لندن الكبير بستينيات القرن السابع عشر × 20 صورة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:43 م

بريطانيا: 181 برجا سكنيا فشل فى اختبارات السلامة بعد حريق لندن

الأحد، 02 يوليو 2017 05:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة