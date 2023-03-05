افتتاح أكبر مسجد فى بريطانيا بعد إعادة إعماره بـ20 مليون جنيه إسترلينى

كتب إيهاب محمد

أعيد افتتاح أكبر مسجد في بريطانيا أمس السبت، بعد إعادة إعمار مكلفة للغاية إثر دماره جزئيا فى حريق هائل عام 2015، ويتكون مسجد بيت الفتوح من خمسة طوابق، يقع في منطقة موردن جنوب لندن، وهو أحد أكبر مساجد أوروبا، حيث يضم ثلاث قاعات ضخمة للمناسبات ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 13000 مصلى، لم تتأثر قاعة الصلاة الضخمة بالحريق لكن المبنى الإداري بالمسجد الذي يضم غرف المناسبات قد احترق، وفقا لموقع يورو نيوز.



المسجد

إعادة إعمار المسجد بتكلفة 20 مليون جنيه إسترلينى

أعيد بناء المسجد باستخدام أحجار فاتحة اللون مستوردة من البرتغال بتكلفة 20 مليون جنيه إسترليني، دفعها بالكامل أفراد طائفة دينية، وفقًا لمسؤولين في المساجد.

قال محمد ناصر خان، نائب رئيس جمعية الأحمدية الإسلامية في المملكة المتحدة، إن المجمع الجديد سيوفر مرافق متطورة بما في ذلك تعليم الأطفال، ومن المتوقع أن يحضر إعادة الافتتاح حوالي 1500 شخص، من بينهم سياسيون ودبلوماسيون ورجال دين بريطانيون.

براءة الطفل المتهم فى حريق لندن

ويبلغ عدد أتباع الطائفة الأحمدية في بريطانيا نحو 35 ألفاً من إجمالي أربعة ملايين مسلم، ويتواجدون بشكل كبير في باكستان، لكنهم يتعرضون للاضطهاد حيث تعتبرهم بعض المذاهب الإسلامية "زنادقة وهراطقة"، فيما تم اتهام صبي يبلغ من العمر ستة عشر عامًا بإشعال حريق لندن عن عمد، لكن تمت تبرئته في محاكمة عام 2017.