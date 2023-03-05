ارتفاع ضحايا غرق سفينة فى إيطاليا إلى 70 قتيلا.. والحكومة تعقد اجتماعا طارئا

فاطمة شوقى

عثرت السلطات الإيطالية على جثتى طفلين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 70، بينهم 16 طفلا ، تم انتشالهم من غرق السفينة الذى وقع الأحد الماضى قبالة سواحل كروتونى، كالابريا بجنوب إيطاليا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على جثتى طفلين، أحدهما يبلغ من العمر ثلاث سنوات والآخر بين 12 و13 عامًا، على شاطئ قريب من المكان الذى حدثت فيه مأساة غرق السفينة.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى أن الحكومة الإيطالية ستعقد اجتماعا لمجلس الوزراء بالقرب من بلدة ساحلية جنوبية حيث انجرفت عشرات الجثث إلى الشاطئ بعد تحطم سفينة مهاجرين فوق الصخور الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه، حتى الآن، تم التعرف على 56 جثة من أصل 70 تم العثور عليها، معظمها لأفغان وإيرانيين وباكستانيين وسوريين، بينما يُخشى البحث عن ما بين 27 و47 شخصًا مفقودًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إنقاذ 81 شخصًا على قيد الحياة.

ووقع حطام السفينة، الذى حقق فيه مكتب المدعى العام، فجر الأحد الماضى عندما غرق البارجة الخشبية التى أبحر فيها نحو 180 مهاجرا، وفقا للناجين، قبالة ساحل كالابريا، فى بحر هائج للغاية.

ويركز أحد جوانب التحقيق الذى أجراه مكتب المدعى العام فى كروتونى على عمليات قوات الأمن فى الساعات التى سبقت حطام السفينة وطُلب من الكارابينييرى استعادة الوثائق المتعلقة بنشاط خفر السواحل وحرس المالية بعد الأوروبى، وأخطرت وكالة الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) بوجود السفينة مساء السبت.