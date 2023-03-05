اليوم السابع
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الأحد، 05 مارس 2023 12:57 م
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى طريق الواحات الصحراوي

الأحد، 05 مارس 2023 12:26 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى طريق الواحات الصحراوي حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة سوزوكي أعلى طريق الواحات الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة وتم نقل المصابين الي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارة سوزوكى َوميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .


أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الواحات



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