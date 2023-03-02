مصرع عامل وإصابة سيدة إثر تناولهما مادة سامة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عامل مصاب بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب ذلك بينما استقبل مستشفى طما المركزى شمالى سوهاج ربة منزل مصابة أيضا بحالة إعياء نظرا لتناولها مادة سامه وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى بمحافظة أسيوط.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لقسم شرطة ثان سوهاج بوصول المدعو أسامة ا ع د 21 سنة عامل أجري مصاباً " بحالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة- ويقيم دائرة مركز سوهاج

وبسؤال الدته المدعوة أمل خ ر ع 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بقيامه بتناوله مادة سامة تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى الجامعى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وتصرح بدفن الجثة.

وجاء البلاغ الثانى من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعوة ذكري ج ا ع 21 سنة لا تعمل وتقيم دائرة المركز مصابه " حالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي

وبسؤال المصابة تناولها مادة سامة بالمنزل مما نتج عنه إصابتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وطلبت من المباحث التحرى في الواقعة وظرفها وملابساتها.



