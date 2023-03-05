إصابة عامل فى حريق نشب بـ"حوش" بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية آبار الوقف دائرة مركز أخميم وتمت محاصرة الحريق وإخماده ونتج عن الحريق إصابة مالك الحوش بحروق بسيطة باليدين والرقبة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بأحد الأحواش دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج ووجود مصاب وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث المركز عقب إنتقال مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بحوش بناحية آبار الوقف دائرة مركز أخميم حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمد ع ب 62 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالك الحوش " حروق بسيطة باليدين والرقبة " وتم نقله للمستشفى المركزى وبسؤال شقيقه المدعو محمود ع ب 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة.