مصرع مسن إثر حريق داخل شقة سكنية في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقى مسن مصرعه ونجت ابنته بعد نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفى سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات