إصابة شخصين فى مشاجرة بطما سوهاج بسبب أولوية المرور بالشارع

شهدت قرية السكساكة دائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج وجود مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى للعلاج وتم تعين الخدمات اللازمة بمكان الحادث.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط طرفيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية السكساكة دائرة مركز طما حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " قللى م م م 53 سنة عامل مصابًا " جرح قطعى بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "عبد الله ا م ا 23 سنة سائق مصابًا " بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات بالرقبة " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعد كلًا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها مع الاستمرار عن حالة المصابين.