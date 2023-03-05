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ضبط 3 أشخاص من بينهم مصاب بطلق نارى فى مشاجرة بالمراغة شمالى سوهاج

الأحد، 05 مارس 2023 09:24 ص
ضبط 3 أشخاص من بينهم مصاب بطلق نارى فى مشاجرة بالمراغة شمالى سوهاج قوات أمن - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الغريزات وضبط 3 أشخاص من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتم نقل أحد المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

 

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة المراغة وتم ضبط المشاركين فيها.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابان بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة بين " طرف أول " أسامة ا م ع 35 سنة عامل بأجر مصابًا " بطلق نارى بالركبة اليسرى " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

 

وبين " طرف ثان " عماد ى ض ح 20 سنة عامل بأجر، وعمه مدكور ض ح ى47 سنة مزارع مصابًا " كدمات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلًا منهما على الآخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

 


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