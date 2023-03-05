إصابة شاب بطلق نارى فى الرأس على أيدى 3 أشخاص بإحدى قرى مركز المنصورة

الدقهلية :محمد الحبشي

أصيب شاب بطلق ناري في الرأس إثر تعدى 3 أشخاص عليه في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة، يفيد بتلقي بلاغ من إدارة المستشفيات، بوصول شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الرأس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين إصابة محمد. ع. ج 28 عاما، بطلق ناري في الرأس نتيجة تعدي 3 أشخاص عليه بسلاح ناري، في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، مما أدي إلي اصابته بإصابات خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلي مستشفي الطوارئ لتلقي العلاج، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين.