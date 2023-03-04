الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمخبز قرية البقلية في المنصورة بالدقهلية

نشب حريق هائل بمخبز بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد حدوث تسريب للغاز باحد الاسطوانات مما أدي إلى حدوث إنفجار، وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من أهالي قرية البقلية إلى مأمور مركز المنصورة بنشوب حريق هائل بمخبز خاص بالقرية.
وعلى الفور انتقل سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود تسريب فى الفزوزنا أدي الي اشتعال أحد اسطوانات الغاز ، مما ادي إلى انفجاره وحدوث حريق هائل، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن لأسطوانات البوتاجاز، وبالقرب من محطة تموين وقود دون خسائر فى الأرواح، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.
كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة محلة دمنة بنشوب حريق داخل مخزن لأسطوانات الغاز.
وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، والدفع بـ3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وبيان مدى ترخيص المبنى وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.
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