الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمخبز قرية البقلية في المنصورة بالدقهلية

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة محلة دمنة بنشوب حريق داخل مخزن لأسطوانات الغاز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، والدفع بـ3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وبيان مدى ترخيص المبنى وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.