إجراءات يجب اتباعها عن حصاد القمح.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعى القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد لتقليل الفاقد.

وفى التقرير التالى نرصد أهم النصائح.

1- الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد علىعدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

2- لتقليل الفاقد يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم أيضاً نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود،كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غيرممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى إلى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.

3- عدم التأخير فى عملية حصاد القمح عن الميعاد المناسب، حيث إن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسركما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

4- استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد من الحصاد، كذلك توفر الوقت والجهدعلى المزارعين.