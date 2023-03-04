الزراعة: المرور على 3 آلاف و441 محل تجارة المبيدات وتحرير 24 محضر مخالفة

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تقريرا من الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية ل مكافحة الآفات الزراعية حول نشاط الإدارة خلال شهر فبراير.

وجاء التقرير على النحو التالي: -

1- المرور على الزراعات الشتوية – القمح – بنجر السكر – الفول – البصل – قصب السكر لرصد أي إحالة إصابة بدودة الحشد الخريفية والتوجيه بالعلاج فوراً وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

2- توفير المبيدات الخاصة بدودة الحشد الخريفية على مستوى مديريات الزراعة.

3- متابعة الإجراءات الخاصة بمكافحة دودة الحشد الخريفية.

4- متابعة علاجات مرض الصدأ الأصفر في المساحات التي ظهر بها بؤر اصابة حيث تم العلاج وقائياً لمساحة 94 فدانا.

5- توفير مبيدات الصدأ الأصفر بالمديريات.

6- متابعة إعمال مكافحة آفة النمل الأبيض حيث تم علاج (30) وحدة نمل ابيض تحت ارضي مجاناً وعلاج (238) وحدة نمل ابيض تحت ارضي نقداً وعلاج (52) وحدة نمل ابيض فوق ارضي مجاناً.

7- قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ب (22) لجنة مرور على (9) محافظات لمراجعة إعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وبلغ النخيل المعالج (6050) نخلة والمقلع (245) نخلة وتحت التقليع (42) نخلة خلال شهر يناير.

8- تم البدء في البرنامج التدريبي للحقول الارشادية للتدريب العملي على الاسلوب الامثل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات مصر ويستهدف للاستفادة منها (20) مزارع و (10) من مهندسي المكافحة لكل حقل ارشادي.

9- متابعة الاجراءات الخاصة بمتابعة ذبابتي الفاكهة والخوخ.

10- تم جمع (162) عينة من الخضر والفاكهة من محافظتي (الشرقية - القليوبية) لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.

11- ضبط عدد (28309) عبوة مختلفة الإحجام والسعات غير مسموح بتداولها وعدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات هي (3441) محل وتم تحرير (24) محضر مخالفة لعرضها على النيابة.

12- تم إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة (428) فدان وإطلاق طفيل التريكوجراما في مساحة (31) فدان بمختلف المحافظات من خلال مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (شمال الصعيد - شمال الدلتا - القناة وسيناء).

13- الاستمرار في حملات المكافحة الشاملة لمقاومة القوارض على مستوى الجمهورية لتحزيم زراعات القمح.

14- عقد (233) ندوة إرشادية و(77) لقاء حقلي و(172) ندوة قروية على مستوي الجمهورية في مكافحة القوارض.

15- معالجة (992263) فدان خلال هذا الشهر حيث استهلك مبيد فوسفيد الزنك بكمية (870.63) كجم وطعم الراكومين بكمية (3448) كجم وطعم الليبت بكمية (9767) كجم حتى تاريخه.