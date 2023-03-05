أمير الكويت يقرر تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالبلاد

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، اليوم الأحد ، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه ترشيح الوزراء الجدد.