أمير الكويت يقرر تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالبلاد

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، اليوم الأحد ، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه ترشيح الوزراء الجدد.
أمير الكويت يقرر تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالبلادالأحد، 05 مارس 2023 10:04 ص
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
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