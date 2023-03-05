اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمير الكويت يقرر تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالبلاد

الأحد، 05 مارس 2023 10:04 ص
أمير الكويت يقرر تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالبلاد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
أ ش أ

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، اليوم الأحد ، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه ترشيح الوزراء الجدد.


الكويت

أحمد نواف الأحمد الصباح

الحكومة الكويتية

مجلس الوزراء الكويتي



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