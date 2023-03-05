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أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الإمارات..الرئيس السيسي يستقبل رئيس موانئ أبو ظبى..إنفوجراف

الأحد، 05 مارس 2023 04:45 م
أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الإمارات..الرئيس السيسي يستقبل رئيس موانئ أبو ظبى..إنفوجراف الرئيس السيسى يستقبل رئيس موانئ أبو ظبى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "محمد الشامسي" الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب "محمد الشامسي" عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

حضر اللقاء "أحمد المطوع" رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة "مريم الكعبي" سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصرى وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس موانئ أبو ظبى

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اللوجيستيات

الموانئ

ابو ظبى

اليوم السابع بلس

علاقات مصر والامارات



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