أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5 - 3 - 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأم بي للهندسة، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والقناة للتوكيلات الملاحية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه أنهت أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.95%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 18.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 694.2 ألف جنيه، 27.8 مليون جنيه، 48.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 94.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19996 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3550 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.97%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 24.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.24%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 66.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.10%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 27.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.338 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 16.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 36.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.