اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 04:28 م
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"CDC" يصدر توصيات بضرورة تلقى لقاح الحصبة بعد تأكيد حالة فى كنتاكى بأمريكا

السبت، 04 مارس 2023 03:16 م
"CDC" يصدر توصيات بضرورة تلقى لقاح الحصبة بعد تأكيد حالة فى كنتاكى بأمريكا الحصبة
كتبت أمل علام

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كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC "، عن أنه أصدر تحذيرًا صحيًا لإخطار العيادات ومسئولي الصحة العامة باليقظة بعد تأكيد حالة إصابة بالحصبة في تجمع كبير في كنتاكي.

في 24 فبراير، حددت إدارة كنتاكي للصحة العامة حالة مؤكدة بالحصبة في شخص غير محصن له تاريخ من السفر الدولي الأخير، حسبما قال مركز السيطرة على الأمراض.

وقالت الوكالة الوطنية إنه أثناء إصابته، حضر الشخص تجمعًا دينيًا كبيرًا في الفترة من 17 إلى 18 فبراير، مع ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من دول أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فإن الحصبة هي أحد أكثر الفيروسات التي تصيب الإنسان عدوى ويمكن الوقاية منها بالكامل تقريبًا من خلال التطعيم، ومع ذلك، فإنه يتطلب تغطية اللقاح بنسبة 95% لمنع تفشي المرض بين السكان.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأطباء يجب أن يتم تشخيص الحصبة لأي شخص لديه أعراض متوافقة سريريًا، كما طلبت الوكالة من الأطباء التوصية بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.

يوصي الاستشاريين أيضًا المتخصصين في الرعاية الصحية بإخطار الإدارات الصحية المحلية أو التابعة للولاية على الفور بأي حالة مشتبه بها للحصبة لضمان الاختبار السريع باتباع توصيات الاختبار الخاصة بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

في نوفمبر، قال مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، إن هناك الآن تهديدًا وشيكًا بانتشار الحصبة في مناطق مختلفة على مستوى العالم، حيث أدت كورونا إلى انخفاض مطرد في تغطية التطعيم وضعف مراقبة المرض.


الحصبة

الاصابة بالحصبة

لقاح الحصبة

الحصبة الالمانية

تلقى لقاح الحصبة

اصابة شخص بالحصبة فى كنتاكى



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