572 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة خلال 6 شهور بنسبة نمو 14.6%

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 75 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 19.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 110.8 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلى مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.
أرجع التقرير، أسباب زيادة الفائض الأولي إلى ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 14.6% خلال أول 6 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 572.6 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
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