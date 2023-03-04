اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 09:50 م
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20 مليار دولار خسائر.. جفاف تاريخى يضرب الزراعة بالأرجنتين

السبت، 04 مارس 2023 09:27 م
20 مليار دولار خسائر.. جفاف تاريخى يضرب الزراعة بالأرجنتين جفاف ارشيف
وكالات

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خفض اتحاد لشركات الزراعة بالأرجنتين توقعاته لمحصولي فول الصويا والذرة لهذا الموسم بسبب الجفاف التاريخي والصقيع وهو ما حذر من أنه قد يكلف البلاد أكثر من 20 مليار دولار.

والأرجنتين هي أكبر مصدر في العالم لزيت فول الصويا ودقيق الصويا وثالث أكبر مصدر للذرة بحسب سكاى نيوز عربية وقد تعرضت لجفاف شديد وصفته بورصة روزاريو للحبوب في مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية بأنه الأسوأ منذ 60 عاما.

 

وقال الاتحاد في تقرير إن "الأرجنتين في طريقها لخسارة أكثر من 20 مليار دولار هذا العام بسبب الخسائر الزراعية الناجمة عن كارثة مناخية أثرت على معظم المناطق المنتجة بالجفاف والصقيع".

 

 

وأضاف في بيان أنه يتوقع أن يبلغ حجم محصول فول الصويا 31.2 مليون طن في موسم 2022-2023 انخفاضا من التوقعات الأولية البالغة 50 مليون طن. ومن المتوقع أن ينتج مزارعو الذرة 38.6 مليون طن لهذا الموسم مقارنة مع 55.2 مليون طن قدرت قبل ستة أشهر.

 

وتشير أحدث تقديرات إلى أن الأرجنتين ستنتج كميات أقل بنسبة 38 في المئة من فول الصويا و30 في المئة أقل من الذرة عما كان متوقعا في البداية.

وقال اتحاد شركات الزراعة إنه قد يتم تخفيض هذه التوقعات بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

 

 

 

 


الارجنتين

الزراعة

الجفاف

خسائر الارجنتين الزراعية



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