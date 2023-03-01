"تعليم دميـاط" تشارك فى البرنامج التأهيلى لـ1000 معلم تربية مسيحية.. صور

أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه أقيم برنامج تأهيل لـ1000 معلم تربية مسيحية على مدار ثلاثة أيام بمدينة الشروق بيت ماری لاند التابع للكاتدرائية المرقسية المصرية.

وشارك من تعليم دمياط التوجية العام للتربية المسيحية بقيادة ماهر وليم وحضور 20 معلما من دمياط، وأضاف وكيل تعليم دمياط أن التدريب شمل البرنامج التابع للبابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسى بالإشتراك مع وزارة التربية والتعليم المصرية تحت عنوان جدد أيامنا كالقديم، ومهارات الدرس التفاعلى للاستاذ انطونيوس جرجس، وإقامة ورش عمل مهارات الحكى القصصى لـ ماجد جورج ومحاضرة للقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مفهوم الكنيسة، ومحاضرة للقمص بولس حليم مدير عام التعليم والتدريب بالكاتدرائية بعنوان "سمات التعليم الكنسى .

وفى نهاية البرنامج التدريبى ألقى الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للكنيسة المصرية ووزارة التربية والتعليم.

كما هنأ المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لحصول تعليم دميـاط على 4 مراكز جمهورية فى مسابقة الثقافة المسيحية، متمنيا لمصرنا الحبيبة بالخير والبركة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازی وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقداسة البابا تواضروس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واشراف الدكتور محمود فؤاد مستشار المادة ومدير عام تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.