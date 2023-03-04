اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة الثقافة خلال زيارة منزل العقاد: رئيس الوزراء وجه بترميمه

السبت، 04 مارس 2023 03:32 م
وزيرة الثقافة خلال زيارة منزل العقاد: رئيس الوزراء وجه بترميمه محافظ أسوان ووزيرة الثقافة داخل منزل العقاد
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اليوم، السبت، منزل الأديب العملاق عباس العقاد فى مدينة أسوان، برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضمن جولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، على هامش حضورها ختام فاعليات مهرجان سبموزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ27.

والتقت الدكتورة نيفين الكيلانى، بأسرة الأديب الراحل فى منزله الكائن بشارع عباس فريد بمدينة أسوان، وأكدت، تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بالاستغلال الأمثل لبيت العقاد والعمل على تدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه.

واستمعت وزيرة الثقافة، لشرح من محافظ أسوان، حول اهتمام الحكومة خلال الفترة الحالية بإصلاح وترميم منزل الأديب العملاق، بعد أن تم المعاينة الميدانية للجنة العليا المشتركة التى وجه رئيس الوزراء بإيفادها، وتقوم حالياً بإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح مما يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد.

يشار إلى أن المنزل تم إنشاؤه سنة 1944 على مساحة 220 متراً، بشارع عباس فريد، بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى، وظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً.

 

 


منزل العقاد

وزيرة الثقافة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

غداً.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

السبت، 04 مارس 2023 01:58 م

إسدال الستار على الدورة 27 لفعاليات سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.. 17 عملا فنيا لمبدعى مصر والعالم.. بيدرو إسبانى ترك دراسة الهندسة وتفرغ للعمل الفنى.. المصريون يشاركون بأعمال تدعم المرأة وتحارب التنمر.. صور

السبت، 04 مارس 2023 12:00 م

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان حفل ختام سمبوزيوم النحت الدولى.. تكريم الفنانين الدوليين والمصريين فى الدورة الـ27.. نيفين الكيلانى: رحلة إبداعية استثنائية على مستوى العالم.. وأشرف عطية: أبدع فيه الأجداد

الجمعة، 03 مارس 2023 10:33 م

محافظ أسوان: النحت فن أبدع فيه الأجداد ويحافظ عليه المبدعون المصريون حاليا

الجمعة، 03 مارس 2023 07:00 م

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان معرض سمبوزيوم النحت فى ختام الدورة 27.. صور

الجمعة، 03 مارس 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة