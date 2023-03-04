اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هل تدمرت منشآت الطاقة في أوكرانيا؟.. رئيس الوزراء الأوكراني يكشف التفاصيل

السبت، 04 مارس 2023 12:00 ص
هل تدمرت منشآت الطاقة في أوكرانيا؟.. رئيس الوزراء الأوكراني يكشف التفاصيل رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده لديها ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها، بالرغم من الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال شميهال - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة - إن ما بين 40% و50% من منشأت الطاقة في بلاده تضررت في هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية خلال فصل الشتاء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، إلا أن بلاده تمكنت من إجراء العديد من الإصلاحات بفضل المعدات التي قدمها حلفاؤها.

وأوضح شميهال أن أوكرانيا تعتزم اتخاذ اجراءات من أجل تأمين بنيتها التحتية للطاقة لموسم الشتاء القادم.

 


أوكرانيا

منشآت الطاقة في أوكرانيا

رئيس الوزراء الأوكراني

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