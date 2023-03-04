نيويورك بوست: توقعات بغياب بايدن عن حفل تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا

كتب إيهاب محمد

تشير التوقعات إلى عدم حضور الرئيس الأمريكى جو بايدن، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، رسميًا فى وستمنستر أبى، يوم 6 مايو المقبل، وهو الحفل الذى سيحضره العديد من رؤساء وملوك العالم، وذلك وفقا لما نقله موقع "نيويورك بوست".

قال مسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمجلة تايم: "هذا لا يبدو وكأنه حدث سيحضره جو بايدن"، ومع ذلك أكد المسؤول أن جدول بايدن لشهر مايو لم يتم الانتهاء منه.



الملك تشارلز

الملك تشارلز يعتلى عرش بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية

اعتلى الملك تشارلز العرش فى سبتمبر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 96 عامًا، التة حكمت بريطانيا لمدة 70 عامًا، وتحدث بايدن عن إعجابه بالملكة التى التقى بها كعضو فى مجلس الشيوخ عام 1982 ثم كقائد أعلى عام 2021، وبعد وفاتها، دعاها بـ"السيدة العظيمة" و"امرأة كريمة وكريمة بشكل لا يصدق".

كان بايدن من بين مئات من قادة العالم وكبار الشخصيات الذين ملأوا كنيسة وستمنستر لحضور جنازة إليزابيث، كما تحدث الرئيس، وهو أمريكي أيرلندي فخور علانية عن ازدراء والدته لإنجلترا والنظام الملكى البريطانى، ورد أن كاثرين بايدن كرهت إنجلترا بشدة لدرجة أنها رفضت النوم في سرير كانت الملكة قد نامت فيه ذات مرة.



تقرير نيويورك بوست

القصر البريطانى يصدر قائمة محدثة بالمدعوين فى الوقت المناسب

في مذكراته بعنوان "وعود بالوفاء"، قال بايدن إن عائلة فينيجان، عائلته الأمريكية الأيرلندية إلى جانب والدته، تمسكت بعمق بـ "الضغائن الأيرلندية"، ويتذكر إحدى عماته قولها عن والده: "أنت أب ليس رجلاً سيئًا، إنه إنجليزي فقط"، وقبل لقائه بالملكة عام 1982، قالت له والدته: "لا تنحنى لها".

ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه من المقرر إرسال الدعوات الرسمية لتتويج تشارلز إلى الملوك الأجانب وغيرهم من قادة العالم في أبريل، وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في واشنطن العاصمة لمجلة تايم، إن "قائمة محدثة من المدعوين إلى الحفل سيتم إصدارها فى الوقت المناسب".