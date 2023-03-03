الملك تشارلز يتوجه لفرنسا نهاية مارس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الملك تشارلز الثالث سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا في الفترة من 26 إلى 29 مارس، في أول وجهة رسمية له إلى خارج المملكة المتحدة منذ اعتلائه العرش.

وقالت الرئاسة الفرنسية - في بيان اليوم - إن "هذه الزيارة، والتي تعتبر شرفًا لفرنسا، ترمز أيضًا إلى علاقات الصداقة والثقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك تشارلز الثالث".

وسيبدأ الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته الملكة كاميلا زيارته إلى باريس بحضور احتفال عند "قوس النصر" في نهاية صباح يوم الاثنين 27 مارس، قبل أن يتم استقباله في قصر الإليزيه.

ومن المقرر أيضًا إلقاء كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وفي مساء يوم 27 مارس، سيتم إقامة مأدبة عشاء رسمي في قصر فرساي على شرف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال رحلته الرسمية الأولى خارج المملكة المتحدة.

وأفاد قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث، والذي سيتم تتويجه رسميًا في 6 مايو المقبل، سيتوجه بعد ذلك إلى ألمانيا حتى 31 مارس.

وقال قصر باكنجهام: "تعد هذه الزيارة احتفاء بعلاقات المملكة المتحدة مع فرنسا وألمانيا، وفرصة لتسليط الضوء على تاريخنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة".