ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28858 طن تشمل : 11381 طن يوريا و 1296 طن رمل و 1100 طن ملح و 6072 طن اسمنت و 9009 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32410 طن تشمل : 9351 طن قمح و 1946 طن زيت طعام و 7500 طن ذرة و 250 طن مولاس و 10471 طن خردة و 2892 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 806 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1982 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50328 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151886 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2593 شاحنة .