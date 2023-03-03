تنظيم أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية فى نسخته الثالثة الاثنين

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية فى مصر، فعالية أسبوع التعليم 2023 بمكتبة الإسكندرية فى نسخته الثالثة، وذلك فى الفترة من 6 إلى 9 مارس، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الفعالية الوضع الحالى للتعليم فى مصر بشكل عام والتحديات التى يواجهها، والجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم، كما سيقوم بتسليط الضوء على الدور المهم والحيوى للتعليم غير الرسمى، الذى تلعبه المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى والمبادرات والأشخاص، بالإضافة إلى معرض التعليم الذى سوف يقام على هامش الفعالية.

ويلقى أسبوع التعليم خلال دورته الثالثة الضوء على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية والتأكيد من جديد على دور التعليم كحق أساسى للصالح العام، وأيضًا على الأنماط المختلفة للتعليم وهى الرسمى وغير الرسمى، والتعليم الفنى، وأيضًا تعليم الكبار.

كما سيتم بالفعالية إدراج البرامج المختلفة التى تقدمها مكتبة الإسكندرية لدعم التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسى فى العملية التعليمية، بجانب محاضرات وورش عمل حول مهارات التطوير المهنى وطرق تحقيق مراحل التطوير الوظيفى.

وتأتى الاحتفالية فى إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالاً لدورها فى دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها، حيث تتحقق جودة التعليم والتعلم عندما لا يقتصر أسلوب التعليم ونقل المعلومات على التلقين فقط من قِبل المعلم إلى التلاميذ؛ بل عندما تتوفر أساليب تهدف إلى تحقيق المشاركة والارتباط بين المعلم والتلاميذ ضمن توجيهات وإدارة المعلم، ما يؤدى إلى بيئة تعليمية جيدة يتوفر فيها تفاعل وسعى وبذل جهد من قِبل الطلاب بهدف التعليم، وهذا هو الركن الرئيسى لأسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية فى نسخته الثالثة.