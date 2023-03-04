مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي داخل منزلها بالحسينية في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت طفلة عمرها عامين مصرعها متأثرة بإصابتها بصاعق كهربائي داخل منزلها بنطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزي بوصول الطفلة "رودينا م" عامين مقيمة مركز الحسينية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات حدوث إصابة الطفلة بهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاتها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.