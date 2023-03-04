مشروبات يجب تجنبها في فصل الشتاء للحفاظ على صحة جسمك

يجب عليك اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على الفواكة والخضراوات الموسمية، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات تجنب تناولها خلال فصل الشتاء حتي لا تتعرض لمشاكل الحموضة وانتفاخ المعدة ونزلات البرد ، ولكي تحافظ علي الصحة العامة لجسمك ،وذلك وفقا لما نشره موقع zeenew.
مشروبات الصودا
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