مشروبات يجب تجنبها في فصل الشتاء للحفاظ على صحة جسمك

كتبت رانيا عامر

يجب عليك اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على الفواكة والخضراوات الموسمية، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات تجنب تناولها خلال فصل الشتاء حتي لا تتعرض لمشاكل الحموضة وانتفاخ المعدة ونزلات البرد ، ولكي تحافظ علي الصحة العامة لجسمك ،وذلك وفقا لما نشره موقع zeenew.

مشروبات يجب تجنبها في الشتاء: ​1. العصائر الطازجة الباردة قد تؤدي عصائر الفاكهة إلى إضعاف جهاز المناعة في الجسم نظرًا لأن الجسم يستهلك قدرًا أكبر من الطاقة لتسخين المشروبات الباردة لدرجة حرارة الجسم. يمكن أن يصبح جسمك أضعف وأكثر عرضة للمرض نتيجة لذلك. يوصي الخبراء بتناول الفاكهة الطازجة وتجنب عصائر الفاكهة. على الرغم من كونها صحية ، إلا أنه لا ينبغي تناولها خلال فصل الشتاء ، خاصةً إذا كانت مبردة.

2. مشروبات القهوة السكرية على الرغم من أن فنجان القهوة له العديد من الفوائد الصحية الممتازة ، إلا أن الخلطات الرغوية ، تسبب انتفاخ والم بالمعدة .

3. الصودا عندما يتم استهلاك المحليات الصناعية بكميات زائدة ، يمكن أن تتغير تفضيلات المذاق بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول وجبات حلوة للغاية وتقليل الاستمتاع بالأطعمة الحلوة بشكل طبيعي مثل الفاكهة الطازجة. القليل مقبول ، لكن توخ الحذر أثناء تناول المواد الصناعية والمشروبات الغازية المليئة بالمحليات الصناعية.