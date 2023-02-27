دراسة: الشاي دون السكر والمحليات الأخرى أكثر فائدة للصحة

كتبت رانيا عامر

ذكرت بعض الدراسات ان الشاي من المشروبات التي لها عدة فوائد بدون أي إضافات عليه، ولكن في حالة إضافة أي محليات عليه يفقد جزء كبير من قيمته، بالإضافة إلى أن مشروب الشاي من المشروبات المحببة لدي الأغلبية من الأشخاص بمختلف دول العالم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "Prime" الروسية للأنباء.

ومن جانبها اكدت الدكتورة أولجا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو اكثر فائدة للصحة.

وأضافت اخصائية امراض الباطنة ،أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان. وهذا يشمل جميع أنواع الشاي. ولكن يجب أن نكون حذرين من شاي الأعشاب.

وأشارت الطبيبة الي ان الشاي يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والكالسيوم والكافيين.

وتابعت: "يؤدي تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

وتضيف: يؤثر الشاي الأسود إيجابيا في الصحة أيضا، حيث يخفض لدى كبار السن خطر ضعف الوظائف الادراكية وهشاشة العظام. أما شاي الأعشاب فيجب أن يشرب بحذر لأن بعضها يؤثر سلبا في الجسم.

كما أوضحت الطبيبة ان جميع التأثيرات الإيحابية للشاي هي عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم. لأن إضافتها على العكس يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي.