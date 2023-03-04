اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 07:48 م
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مسلحون مجهولون يغتالون حاكم إقليم داخل منزله فى الفلبين

السبت، 04 مارس 2023 07:34 م
مسلحون مجهولون يغتالون حاكم إقليم داخل منزله فى الفلبين قوات الأمن فى الفلبين
كتب محمد جمال

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قتل مسلحون مجهولون حاكم إقليم أورينتال نيجروس و5 أشخاص آخرين بالرصاص، وسط الفلبين السبت، فى أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين فى البلاد، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن 6 مشتبه بهم يحملون بنادق هجومية ويرتدون زياً مماثلاً للجيش، اقتحموا منزل الحاكم رويل ديجامو (56 عاماً) في بامبلونا وأطلقوا النار.

ودان الرئيس فرديناند ماركوس "اغتيال" حليفه السياسي وطالب مطلقي النار بتسليم أنفسهم، متعهداً بمقاضاة الجناة بسرعة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كيم لوبيز، إن الحاكم كان يوزع مساعدات إنسانية على الناخبين.

ديجامو هو آخر سياسي يتم استهدافه والثالث على الأقل الذي قتل بإطلاق نار منذ الانتخابات المحلية العام الماضي. وكانت المحكمة العليا في البلاد قد أعلنت فوزه الشهر الماضي حاكماً لإقليم أورينتال نيجروس وسط البلاد، بعد إعادة فرز الأصوات.


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