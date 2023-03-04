"محطة المنشية 2 لمياه الشرب بالإسكندرية" تحصد أول شهادة لنظام إدارة الطاقة

وأكد المهندس أحمد جابر على تضافر الجهود الداعمة من إدارة الطاقة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي برنامج مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( NDWM-GIZ ) من ناحية ، والإدارة العامة لترشيد الطاقة بقطاع التخطيط والمشروعات، وإدارة توكيد الجودة التابعة للإدارة العامة للمكتب الفني بالشركة .

جاء ذلك عقب الإنتهاء من أعمال المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة خلال الفترة من "26 فبراير – 2 مارس" الجارى، حيث أكد المهندس أحمد جابر، أن الحصول على شهادة نظام إدارة الطاقة يدفع الشركة نحو تلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم الإستفادة من مصادرها المتنوعة ، والذى بدوره يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الإقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة ، كما أنه يقدم طريقة ممنهجة لتحسين أداء الطاقة ، وبالتالي يتم تحسين تكاليف الطاقة بالإضافة إلى تحقيق أهداف الحد من ظاهرة التغير المناخى وذلك بخفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى المرتبطة بإستخداماتنا للطاقة والذى يهدف إلى فاعلية وكفاءة النظام المطبق وتحقيق الأهداف المأمولة منه.