"مياه الشرب بالإسكندرية".. الدفع بـ 7 طلمبات لشفط مياه الأمطار المتراكمة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قامت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر وقيادات الشركة بسرعة الإستجابة والتعامل مع تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية، بمناطق سيدى بشر "نفق جمال عبد الناصر" وشارع 45 الرئيسى وجانبى الطريق، والكورنيش، وشارع مصطفى كامل أمام بوابة البحرية ومصطفى كامل 45 أمام عزبة الشامى.

واعلنت شركة مياه الشرب، أنه تم الرفع بعدد (7) طلمبات شفط المياه ؛ عدد (4) طلمبه قطر 4 بوصات، وعدد ( 2 ) طلمبه قطر 6 بوصات، وعدد (1) طلمبه قطر 8 بوصات.

ومن جانبة أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم فى موعد لاحق.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتى ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.



الدفع بطلمبات شفط المياة



جانب من أعمال الشركة



جانب من الأعمال



معدات مياة الشرب



