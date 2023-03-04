محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر في الإنشاء الأخضر

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر في الإنشاء الأخضر وتكنولوجيا النانو "NTC 2023" المقام في شرم الشيخ في الفترة من 3 الى 7 مارس الجاري، والذي ينظمه “المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عاصم الجزاروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

بحضور الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي، والذي يناقش البناء الأخضر والمستدام، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الصلبة بهدف حماية البيئة”و تسليط الضوء على إنجازات الباحثين المصريين والذين استطاعوا أن يقطعوا شوطاً فى هذا المجال لتصبح أبحاثهم فى مجال المنافسة الدولية مع استمرار بحث القضايا العلمية الأساسية للحفاظ على الموارد البيئية.. وبحث سبل الاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى منتجات خضراء وتكنولوجيا محلية تطبيقاً لنهج الإقتصاد المبني على المعرفة.

وأشار الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يتيح للمشاركين تبادل الأفكار والرؤى والخبرات من خلال الجلسات العلمية واللقاءات الجانبية كما أن المعرض المصاحب للمؤتمر يساهم فى طرح ومناقشة أهم الموضوعات وآخر التطورات فى “مجال الاستدامة وتطبيقات النانو فى البناء والتشييد”.. موضحاً أن الهدف هو تحقيق حلم الإنسانية فى هذا الجيل بتوفير الراحة والمزايا الاقتصادية دون التضحية بحقوق الأجيال المقبلة فى إستخدام موارد الأرض من خلال “تكنولوجيا النانو.

وفي كلمته رحب محافظ جنوب سيناء بجميع الحضور معربا عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام بمدينة شرم الشيخ، مشيرا للإجراءات التي تم اتخاذها لتحويل المدينة الي خضراء ذكية مستدامة صديقة للبيئة، لافتا للإشادة الدولية خلال وعقب مؤتمر تغير المناخ الذي أقيم بشرم الشيخ نوفمبر 2022، وتمنى المحافظ الخروج بتوصيات علمية هامة فعالة ونتائج للمشاركين في المؤتمر في مجال الحفاظ علي البيئة و أحدث تكنولوجيات البناء.

وقام المحافظ بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يشمل العديد من العارضين من الشركات المختلفة وآخر التطورات فى “مجال الاستدامة وتطبيقات النانو فى البناء والتشييد”.