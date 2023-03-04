محافظ المنوفية: مبادرة مشروعك نفذت 21 مشروعا بتمويل 7 ملايين جنيه خلال شهر

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر فبراير الماضي 40 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعا بتمويل أكثر من 6 ملايين و836 ألف جنيه، مشيراً إلى الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

كما وجه محافظ المنوفية القائمين علي البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية، علي أن الهدف من مبادرة "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.