وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و33 ألف حالة خلال حملة طرق الأبواب

أكدت الدكتوره رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن ضمن حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت يوم الأحد 29 يناير الماضى ، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريح خاص لليوم السابع ، على أنه تم تطعيم مليون و33 الف 845 حالة حتى الآن بكافة أنحاء المحافظة فوق سن 12 عامل طبقا لقرار وزارة الصحة

مشيرا إلى سوف يتم تفعيل الحملة لتطعيم الطلاب فوق 12 عاما بالمدارس حتى تتمكن الفرق الطبية من تطعيم امبر عدد ممكن من المواطنين حرصا على سلامتهم عن طريق 900فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة .

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.