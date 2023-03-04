كل ما تريد معرفته عن عدم انتظام ضربات القلب.. الأعراض وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

يمكن للعديد من الأشياء أن تجعل قلبك ينبض بشكل سريع، كالتوتر أو التعرض لصدمة أو حادث، ولكن الأمور الأكثر خطورة يمكن أن تتسبب في عدم انتظام ضربات القلب ، ومنها الجفاف، أو تاريخ من أمراض القلب أو عيب في القلب، ويمكن أن تؤدي الأدوية أو المجهود الشديد أو القلق أيضًا إلى تغيرات في ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.



- ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟ يمكن أن تشعر بعدم انتظام ضربات القلب كأنها ترفرف أو فراشات في صدرك أو أن قلبك يتسارع أو ينبض، وفي معظم الأحيان، تكون غير ضارة.



- ما أنواع عدم انتظام ضربات القلب؟ أوضح موقع Mayo Clinic أن عدم انتظام ضربات القلب نوعان، تسرع القلب (ضربات قلب أسرع) وبطء القلب (نبضات قلب أبطأ).



ما علاجات عدم انتظام ضربات القلب؟ غالبًا ما يكون عدم انتظام ضربات القلب غير ضار ولا يحتاج إلى علاج ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية . قبل أن يتم تحديد ذلك ، يجب أن يكون الطبيب على دراية بالمشكلة وتحديد السبب الأساسي. إذا تقرر أن العلاج يجب أن يحدث ، فقد يقترحون عدة خيارات مختلفة:

زيادة النشاط البدني ، وتقليل تناول الكافيين ، وإدارة الإجهاد.

أدوية عدم انتظام ضربات القلب أو تغييرات في الأدوية التي قد تسبب الأعراض.

قد يوصى بإجراء جراحة لإزالة الانسدادات أو تصحيح العيوب. قد تكون هناك حاجة أيضًا لعملية جراحية لزرع أجهزة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب ، والذي يحافظ على ضربات القلب بوتيرة مناسبة



- ما طرق الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب ؟ - النظام الغذائي الصحي للقلب، الفواكه والخضراوات والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والكثير من الماء

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وخاصة تمارين القلب والأوعية الدموية

-فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي

-الإقلاع عن التدخين والكحول والأدوية الأخرى

-الحد من الكافيين أو تجنبه

-ممارسة إدارة الإجهاد وتقليل القلق

-استخدم الأدوية حسب توجيهات طبيبك.