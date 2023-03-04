اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 08:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غلق وتشميع محل "بلاى ستيشن" يدار بدون ترخيص فى الجيزة

السبت، 04 مارس 2023 08:21 م
غلق وتشميع محل "بلاى ستيشن" يدار بدون ترخيص فى الجيزة تشميع محال مخالفة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع محل "بلاي ستيشن" بالعقار رقم 14 الكائن بشارع حسن القاضي من شارع فاطمة رشدى بحي العمرانية؛ لمزاولة النشاط بدون ترخيص واستجابة لشكاوي المواطنين لما يسببه من إزعاج مستمر للأهالي على مدار اليوم.
 
ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة، خصصت عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، وذلك على النحو التالي:
 
1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.
 
2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).
 
3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).
 
4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.
 
5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 

محافظة الجيزة

الجيزة

مخالفات

اشغالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة