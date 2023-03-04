غداً.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشهد مدينة أسوان، غداً الأحد، افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى يقام خلال الفترة من 5 وحتى 10 مارس الجارى، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان.

‎ويشارك فى الدورة السابعة، نحو 61 فيلماً، ما بين طويل وقصير "روائى وتسجيلى ورسوم متحركة"، وتتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

‎واختارت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة الفيلم الراوئى القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعى ليعرض فى الافتتاح فى عرضه العالمى الأول.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم النجمة الأسبانية "كوكا إسكريبانو"، فى حفل الافتتاح وذلك لما تمتلكه من سجل سينمائى حافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006.

‎يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة فى الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية فالكون جروب، وشركة مصر للطيران، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودى جى فايبز، واستديوهات فايبريشن.