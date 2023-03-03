تعرف على مشروعات الإسكان ومرافق المياه فى أسوان باستثمارات 2.1 مليار جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشهد محافظة أسوان طفرة كبيرة فى مجال خدمات الإسكان، بعد التوسع فى بناء وحدات سكنية جديدة بمدينة أسوان الجديدة الواعدة شمال غرب مدينة أسوان، بالإضافة إلى مشروعات المرافق العامة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسوان، من خلال النقاط التالية..

بلغت مشروعات خدمات الإسكان بمحافظة أسوان نحو 54 مشروعاً.

بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات الإسكان نحو 2.1 مليار جنيه.

منها مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة.

200 مليون جنيه، لاستكمال تطوير إسكان المغتربين بالنوبة "مركز نصر النوبة".

101 مليون جنيه، استكمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بطول 50 كم.

100 مليون جنيه، لاستكمال الطريق الإقليمى شرق النيل "المرحلة الأولى بطول 20 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان".

100 مليون جنيه، لتوسعات محطة معالجة العلاقى بطاقة 40/60 ألف م3 يومياً.

وتستهدف الحكومة خلال خطة العام المالى 2022 / 2023 توجيه نحو 483.2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وصل عدد المبانى السكنية بمحافظة أسوان نحو 283.5 ألف مبنى.

وبلغت محطات الصرف المعالج نحو 17 محطة.

وبلغت نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى نحو 34.6%.

وبلغ عدد محطات المياه النقية نحو 114 محطة.

ووصلت كمية المياه المنتجة لنحو 85.1 مليون متر مكعب.

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية التنفيذ.