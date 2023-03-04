عاطل يعترف باستغلال خبرته فى اللحام لتصنيع الأسلحة الخرطوش فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه استغل خبرته في مجال اللحام، وحول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش، بالإضافة إلى تعديل الأسلحة وبيعها لعملائه.

أضاف المتهم أن يستخدم أدوات اللحام في تصنيع الأسلحة خاصة الأسلحة الخرطوش البدائية المحلية، مشيرا إلى أنه الأسلحة الخرطوش المضبوطة بحوزته كان يستعد لبيعها لزبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وعثر بداخلها على (عدد 4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.