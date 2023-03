ظاهرة غريبة تؤدى إلى نفوق أسماك ومخلوقات بحرية فى فلوريدا.. فيديو

تناثرت الأسماك النافقة على طول شواطئ غرب فلوريدا بأحجام مختلفة التى جرفتها المياه بعد حدوث حالة مد البحر وهى ظاهرة طبيعية تحدث بسبب ازدهار مؤذٍ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية فى مياه البحار أو البحيرات، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

يُظهر مقطع فيديو نشرته سيدة تدعى سوزان ستوكر، على وسائل التواصل الاجتماعى، عددًا لا يحصى من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى التى جرفتها المياه إلى شاطئ فورت ماير بيتش

Video my Dad took of #RedTide in Fort Myers Beach, Florida. We’ve gone as family for decades. This now happens every year. It’s caused by runoff of ag fertilizer into Lake Okeechobee + the Gulf.



It creates this mess alongside lung & skin issues for (mostly elderly) residents. pic.twitter.com/RoCHML6Vg7