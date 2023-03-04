اليوم السابع
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ظاهرة غريبة تؤدى إلى نفوق أسماك ومخلوقات بحرية فى فلوريدا.. فيديو

السبت، 04 مارس 2023 12:31 م
ظاهرة غريبة تؤدى إلى نفوق أسماك ومخلوقات بحرية فى فلوريدا.. فيديو سمك نافق
كتب إيهاب محمد

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تناثرت الأسماك النافقة على طول شواطئ غرب فلوريدا بأحجام مختلفة التى جرفتها المياه بعد حدوث حالة مد البحر وهى ظاهرة طبيعية تحدث بسبب ازدهار مؤذٍ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية فى مياه البحار أو البحيرات، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

يُظهر مقطع فيديو نشرته سيدة تدعى سوزان ستوكر، على وسائل التواصل الاجتماعى، عددًا لا يحصى من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى التى جرفتها المياه إلى شاطئ فورت ماير بيتش 

وزارة الصحة فى فلوريدا تصدر تنبيها بتوقع حدوث "المد الأحمر"

في الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الصحة بولاية فلوريدا فى مقاطعة لى، تنبيهًا صحيًا بعد اختبار المياه حول متنزه لين هول التذكارى بالقرب من ميدان تايمز سكوير في فورت مايرز بيتش ووجد أنها تتمتع بمستويات تنبيه للمد الأحمر .

سمك متناثر على الارض
سمك متناثر على الارض
 
سمك ميت
سمك ميت

المد الأحمر يقتل الأسماك ويسبب مشاكل صحية للبشر

وقالت المتحدثة باسم بلدة فورت مايرز جينيفر ديكستر في بيان: "ارتفاع مستوى الأسماك الميتة بسبب المد والجزر يمكن أن يكون سببها المد الأحمر، وهو تكاثر الطحالب السامة الذي يحدث بشكل دوري".

وفقًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC)، يحدث المد الأحمر عندما تتكاثر الطحالب المجهرية لتركيزات أعلى من المعتاد، ويُعرف أيضًا باسم تكاثر الطحالب الضارة (HABs) والمد الأحمر فى جنوب غرب فلوريدا هو K. brevis.

تنتج هذه الأنواع المحددة السموم البريفيتوكسين القادرة على قتل الأسماك والطيور والحياة البحرية الأخرى، وقالت FWC أيضًا إنها يمكن أن تكون ضارة للبشر وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

نفوق الاسماك
نفوق الاسماك
 

سمك نافق

نفوق اسماك

اسماك نافقة

سمك

المد الاحمر

اسماك نافقة فى فلوريدا



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