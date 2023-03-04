سلامة الغذاء: نستهدف توسيع قاعدة المنشآت الغذائية المسجلة

كتب - إسلام سعيد

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية يمثل أهم المحاور استراتيجية ورؤية الهيئة بجانب أن تكون لاعب فاعل في ملعب الرقابة الإقليمي والوصول منه الي العالمية وكذا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك اساسي لتحقيق النمو والتطوير في صناعة الغذاء في مصر.

وأفاد الهوبي، بأن استراتيجيه الهيئة تستهدف توسيع قاعدة المنشآت الغذائية المسجلة لديها وجذب الكيانات الصغيرة والمتوسطة الي المنظومة الرسمية لسلامة الغذاء وتطوير العنصر البشري ووجود هيكل تنظيمي بالإضافة الي التحول الرقمي حيث أن الهيئة بدأت في إطلاق أول موقع الكتروني في 1 مارس الجاري تمهيدا لتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني بما في ذلك التقدم إلي التسجيل بالهيئة وانهاء كافة الإجراءات بشكل رقمي . واضاف الهوبي، نأمل بالوصول بالهيئة لتصبح جهة تتمتع بالحوكمة والشفافية والنزاهة لتبعث برسالة ثقة للمستهلك المصري والمستورد الخارجي.

وعقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي اولي فعاليات " المائدة المستديرة مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمشاركة أعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب وعددا من قيادات الهيئة وممثلي مشروع طيب والشركات الداعمة لجناح الغرفة بمؤتمر الصناعة الأول بالإضافة إلي الجهاز التنفيذي للغرفة.

وأكدت غرفة الأغذية، حرص مجلس الإدارة علي استمرار نهج التواصل الفعال بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين والجهات والهيئات ومتخذي القرار لما فيه صالح الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى تحقيق العديد من النتائج الايجابية من خلال عرض التحديات والتعاون والتنسيق المباشر وتبادل وجهات النظر بين الغرفة ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والجهات المختلفة بهدف تقديم الدعم وازالة العقبات والتحديات لتحقيق معدلات النمو المنشودة.

وقال رئيس الغرفة أشرف الجزايرلي: « نتشرف في مجلس إدارة الغرفة بأن نستكمل المسيرة وان نبني علي انجازات الرؤساء ومجالس الإدارات السابقة، ونثق تماما في ما نشهده حاليا من إنجاز وتطور كبير للصناعة الوطنية، وأن رؤية هيئة سلامة الغذاء تتوافق مع النهج الحالي لغرفة الصناعات الغذائية في تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة المصانع علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ».

وأشار الجزايرلي إلي الجهود المبذولة للهيئة منذ بداية إنشائها والتي اثرت ايجابيا علي توافق المنشآت مع متطلبات سلامة الغذاء ومن ثم توفير منتج صحي آمن ونمو الصادرات الغذائية المصرية وخاصة للسوق السعودي، مؤكدا استمرار الغرفة في دعم الكثير من الملفات علي مستوي مراحل سلسلة التوريد "محطات الفرز والتعبئة ومراكز التجميع والمجازر …. الخ ".

وتضمن اللقاء قيام عدد من ممثلي الشركات اعضاء الغرفة بطرح التساؤلات حول ملف سلامة الغذاء ليتم دراستها وبحثها من قبل الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها .