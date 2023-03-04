سرطان أصاب جسد الرئيس الأمريكى جو بايدن.. ما هى أعراضه وطرق علاجه

كتب محمد جمال

أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أن الفحوص التى أجريت على خزعة أُخذت من بايدن فى فبراير الماضى أكدت أن ورما جلديا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، بحسب "سكاى نيوز".

وقال الطبيب أيضا إنه لا حاجة للعلاج الآن، مشيرا إلى أن الخزعة أخذت من صدر الرئيس، وأضاف في رسالة وجهها إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن كل الأنسجة المصابة بالسرطان أزيلت بنجاح.

تفاصيل المرض

يعتبر سرطان الخلايا القاعدية هو أحد أنواع أورام الجلد الخبيثة النابع من سرطان الجلد.

والخلايا القاعدية خلايا صغيرة موجودة داخل الجلد ومهمتها إنتاج خلايا جديدة للبشرة عوضا عن الخلايا الميتة.

لكن المشكلة تبدأ عندما تنقسم الخلايا بشكل غير مراقب وتُصبح ورما، إلى درجة أنه يمكن أن يصبح خبيثا، بما يسبب ضررا جسيما للجلد وللأنسجة القريبة.

ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، وفق موقع عيادة "مايو كلينك" الصحية.

وتجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام الواقيات من أشعتها عاملان مساعدان على الحماية من هذا النوع من السرطان، ذلك أنه عادة ما يصيب أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس، وبخاصة الرأس والعنق.

وربما يصيب هذا السرطان أجزاءً أخرى في الجسم أقل تعرضا لأشعة الشمس، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.

أعراض المرض

جرح مفتوح نازف، يسيل أو ينتج دملا ويبقى مفتوحا لعدة أسابيع.

بقعة حمراء أو منطقة متهيّجة تظهر في أحيان متقاربة على الصدر، أو الكتف، أو الأذرع، أو الرجلين. ينشأ عليها دمل، وقد تُسبب الحكة أو الألم.

نتوء لامع أو كتلة صغيرة ساطعة أو شفافة ولامعة، وأحيانا باللون الوردي، أو الأحمر أو الأبيض.

ورم زهري ذو الأطراف المرتفعة والمدورة بعض الشيء مع تجويف دمَّلي بالوسط.

منطقة شبيهة بالندب الأبيض، أو الأصفر، أو الحليبي الشفاف، مثل: الشمع، وأحيانا مع حوافّ غير واضحة. يبدو الجلد نفسه لامعا ومشدودا.

يُعد هذا السرطان منتشرا بين الفئات التالية:

الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا تحت أشعة الشمس، خاصة إذا كانوا من ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء.

الأشخاص البالغون الذين عولجوا بسبب حب الشباب بالأشعة السينية في شبابهم.

مضاعفات سرطان الخلايا القاعدية

احتمال عودة المرض بعد الشفاء منه.

حدوث أنواع سرطانات جلدية أخرى.

انتشار السرطان في مناطق أخرى مختلفة.

علاج سرطان الخلايا القاعدية

أهم الطرق العلاج

علاج سرطان الخلايا القاعدية سهلا نسبيا إذا تم اكتشافه في مراحل مبكرة، لكن في 5 - 10% من الحالات تقاوم الأورام العلاج، وتُسبب أضرارا للجلد المحيط بها، وفي أحيان أخرى ينتشر الورم إلى العظم أو الغضروف

الجراحة.

إزالة الجلد بطريقة الكشف والتجفيف الكهربائي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج بالتبريد.

العلاجات الموضعية.