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البيت الأبيض يكشف تفاصيل استئصال بؤر سرطانية من صدر الرئيس الأمريكى

الجمعة، 03 مارس 2023 10:54 م
البيت الأبيض يكشف تفاصيل استئصال بؤر سرطانية من صدر الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفاد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خضع لعملية جراحية في 16 فبراير لإصابة جلدية في صدره تبين أنها سرطانية وانتهت  بنجاح.

وقال طبيب البيت الأبيض: "أزلنا خلية قاعدية سرطانية من صدر الرئيس الأمريكي الشهر الماضي بنجاح ولا يحتاج إلى علاج الآن".

وأضاف: "سنواصل الفحوصات الجلدية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل منتظم ضمن خطته الصحية الروتينية".

والعام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطأ أثناء إلقاء كلمة، فُهم منه أنه مصاب بالسرطان.

حينها، قال البيت الأبيض إن بايدن كان يشير إلى مرض سرطان الجلد الذي أصيب به والعلاج الذي تلقاه إثر ذلك، قبل أن يصل إلى السلطة العام الماضي.

 

 

 


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