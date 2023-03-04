زيلينسكي يشكر البرلمان الأوروبي على دعمه أوكرانيا منذ بداية الأزمة

أ ش أ

أعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لقيادة البرلمان الأوروبي في دعم أوكرانيا منذ الأيام الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية وللقرارات المهمة التي اتخذها البرلمان الأوروبي في الملف الأوكراني.

وأشار زيلينسكي في لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم السبت - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إلى أنه في اليوم الثاني بعد تقديم طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي في مارس 2022 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الدعم والحاجة لمنح وضع مرشح لأوكرانيا.

وأضاف "أوكرانيا تهدف لاستكمال تنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن وبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل هذا العام".

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك مع ميتسولا طريق أوكرانيا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة على روسيا واقتراح الصين بشأن ما يسمى بـ "معاهدة السلام".